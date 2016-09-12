В Уссурийске отремонтируют 25 участков дорог и четыре тротуара

В бюджет Уссурийского городского округа представлены планы по ремонту дорог и тротуаров. В план работ внесено 25 участков автомобильных дорог и четыре тротуара. Так как пока краевой бюджет не утвержден и сумма субвенций на ремонт улично-дорожной сети округа не определена (а это большая часть средств, ежегодно направляемых на дорожные работы), то четко определены лишь три адреса, где в следующем году начнутся работы. В Уссурийске это улица Топоркова от дома № 3 по пр. Блюхера до дома № 132 по ул. Топоркова, улица Гончарука от ул. Раковской до д. № 23 по ул. Гончарука. После наводнения 2017 года эти дороги требуют тщательного ремонта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

В Пуциловке дорожные работы пройдут на улице Бадыгина от улицы Молодежной до дома № 93 по ул. Бадыгина.

При наличии краевого финансирования будут отремонтированы дороги как в Уссурийске, так и в селах округа. Самый важный и самый протяженный участок – это улица Краснознаменная от ул. Агеева до ул. Пионерской. На комплексный ремонт 3,35 км этой четырехполосной дороги, включая водоотведение, запланировано 50,9 млн рублей. Среди центральных улиц города в план ремонта включены ул. Советская от ул. Сибирцева до ул. Крестьянской, ул. Ленина, от ул. Чичерина до ул. Амурской, ул. Ленинградская, от ул. Агеева до ул. Крестьянской.

В предварительный план включены ул. Попова от пр. Блюхера до ул. Общественной, ул. Михайловская, ул. Красина, ул. 8 Марта, ул. Ивасика и 3-1 проезд Фадеева.

Участки улиц, на которых находятся мостовые сооружения, тоже требуют ремонта. Это ул. Известковая, ул. Пушкина, ул. Общественная, ул. Горького, ул. Русская, перекресток улиц Воровского-Садовая, ул. Комсомольская, а также в селах Воздвиженка (ул. СХТ) и Пуциловка (ул. Ворожейкина).

На улицах Мельничной и Сергея Ушакова до магазина «Сокол» будет проведен комплекс работ с обустройством тротуара по нечетной стороне.

В первую очередь тротуары будут обустроены на ул. Ленина от ул. Крестьянской до ул. Пролетарской, на ул. Советской от ул. Уссурийской до ул. Комарова, и на ул. Карбышева от ул. Агеева до военного госпиталя. Везде будут проведены работы по водоотведению. Также в плане ремонт тротуара на ул. Ленинградской, от ул. Комарова до ул. Ермакова.

Кроме того, муниципальной программой «Уссурийские дороги» предусмотрен ремонт межквартальных проездов около придомовых территорий, выполненных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», устройство остановочных пунктов, светофорных объектов, нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков, ремонт и содержание ливневой канализации и др.

Отметим, что для выполнения минимального перечня работ по программе «Уссурийские дороги» в 2019 году необходимо 388 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]