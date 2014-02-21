В Дальнегорске перед судом предстанет «черный лесоруб»

Прокуратурой города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на Г., который обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии следствия, фигурант в январе-феврале т.г. без разрешительных документов осуществил незаконную рубку деревьев различных пород на территории Тайгинского участкового лесничества.

В результате таких действий лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей, что является особо крупным размером.

Прокурор города заявил гражданский иск к лесорубу о возмещении экологического ущерба. В обеспечительных целях на счета ответчика наложен арест на сумму 1 млн 365 тыс. 379 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]