Глава "Справедливой России" в Приморье предложил выдвинуть в губернаторы сенатора Горячеву

Председатель Приморского регионального отделения партии "Справедливая Россия" Алексей Козицкий, баллотировавшийся в губернаторы и набравший в первом туре 4,83% голосов избирателей, заявил ТАСС в четверг, что считает более подходящим кандидатом на пост главы региона сенатора Светлану Горячеву. Однако, по его словам, решение о кандидате в губернаторы от "Справедливой России" примет руководство партии.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила избиркому Приморского края признать результаты прошедших в регионе выборов губернатора недействительными, поскольку невозможно точно установить результаты волеизъявления граждан. Краевая избирательная комиссия рассмотрит рекомендации Центризбиркома 20 сентября.

"Приморью нужен губернатор, который знает регион, которого знают в регионе и который обладает безупречной репутацией. Я считаю, таким кандидатом является сенатор Совета Федерации от Приморского края Светлана Петровна Горячева", - сказал Козицкий.

Политик отметил, что окончательное решение о выдвижении кандидата в губернаторы Приморского края от "Справедливой России" будет принято руководством партии. При этом сам он готов снова участвовать в выборах.

71-летняя Светлана Горячева - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Она представляет в верхней палате российского парламента исполнительную власть Приморского края. Ранее Горячева пять созывов подряд избиралась депутатом Государственной Думы.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. С многочисленными жалобами в различные инстанции - прокуратуру, МВД, следственные органы, краевую и участковые избирательные комиссии до сих пор обращаются представители штабов кандидатов, частные лица, представители избирательных комиссий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]