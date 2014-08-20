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Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2019 году

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2019 году

Фото: Газета РВС

В 2019 году россияне в январе будут отдыхать в течение восьми дней. С 1 по 8 января в России продлятся новогодние праздники, согласно проекту Минтруда.

В феврале День защитника Отечества выпадает на субботу, поэтому выходной для россиян перенесут на май.

Март преподнесет три выходных дня: 8 Марта — пятница, 9 и 10 марта — суббота и воскресенье соответственно.

Долгий отдых ждет россиян в мае. Майские каникулы продлятся с 1 по 4 мая и с 9 по 12 мая.

В июне отдыхать будем в середине недели: 12 июня (День России).

Наконец, последние праздничные выходные ждут в ноябре. 4 ноября (День народного единства) выпадает на понедельник. Следовательно, 2 и 3 ноября также считаются праздничными выходными.

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2019 году

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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