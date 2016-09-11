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Анонс на 21 сентября

21 сентября Владивосток после церемонии проводов патрульный корабль Национального агентства морской полиции Республики Корея покинет порт и возьмет курс к родным берегам после визита в Пограничное управление ФСБ.

21 сентября г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Слован» Братислава. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

21-22 сентября г. Владивосток, стадион «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). Мемориальный турнир по легкой атлетике, посвященный памяти приморского спортсмена, победителя первой спартакиады СССР Т.С. Корниенко.

21-22 сентября п. Кавалерово, п. Горнореченск. Финал открытого Кубка Приморского края по мотокроссу.

21-23 сентября г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 74а). Личный чемпионат Приморского края по бадминтону. Начало 21 сентября в 13.00, 22 сентября в 09.00, 23 сентября в 10.00.

21-23 сентября п. Лозовый, озеро Теплое (Партизанский ГО). Открытый Чемпионат Приморского края по гребле на байдарках и каноэ. Открытие 21 сентября в 10.00.

21-23 сентября г. Находка. Открытое Первенство Приморского края по фехтованию среди юношей и девушек 2001-2004 гг.р.

21 сентября — Международный день мира.

21 сентября — День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве.

21 сентября — Всемирный день русского единения.

21 сентября — День секретаря в России.

21 сентября — День Mini МВА.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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