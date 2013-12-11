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Мощный аллерген найден в Приморье

Мощный аллерген найден в Приморье

Фото: Immunar.ru

При проведении контрольного  обследования территории Приморского края, на которой введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту амброзии полыннолистной, госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за прошедшую  неделю подтверждено наличие карантинного объекта - амброзии полыннолистной в  Находкинском и Уссурийском городских округах, а также в Партизанском и  Пограничном районах Приморского края. Общая площадь обнаруженных очагов составляет более 1000 Га. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.  

В настоящее время по каждому случаю Управлением Россельхознадзора возбуждены административные дела по ст.10.1. «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками» и выданы предписания об осуществлении карантинных фитосанитарных мер для ликвидации карантинного объекта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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