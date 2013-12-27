«Вести: Приморье»: Запутанная история элитной высотки во Владивостоке

Два месяца без зарплаты. Строители элитного жилого дома во Владивостоке не получили деньги за свою работу. Многие приехали на заработки издалека и не могут вернуться домой. Прокуратура уже проводит проверку по данному факту. Подробности смотрите в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]