Примгидромет выпустил штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях

В связи с продолжительным периодом сухой и теплой погоды, установившийся в Приморье, увеличился класс пожароопасности леса.

20 сентября в западных, центральных и восточных районах края, 21 сентября во всех районах Приморья местами ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности леса по метеорологическим показателям. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

Для подготовки к осеннему пожароопасному периоду в Приморье построено более 128 километров дорог противопожарного назначения, что на 150% больше годового плана. Реконструировано более 300 километров дорог противопожарного назначения. Устроено почти 360 километров противопожарных минерализованных полос.

Краевое предприятие «Приморская авиабаза» к осеннему пожароопасному периоду подготовило 57 работников парашютно-десантной пожарной службы и 164 работника пожарно-химической станции третьего типа. Специалисты прошли воздушные тренировки.

На данный момент уже готовы 93 единицы лесопожарной техники. Еще восемь единиц будут отремонтированы к 1 октября. Приморская авиабаза создала резерв топлива – 60 тонн.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, главам муниципалитетов направлено поручение провести ревизию источников наружного противопожарного водоснабжения, особенно важно восстановить их после прошедших летом паводков.

Руководству Хасанского и Кавалеровского районов глава региона поручил усилить работу по созданию и обучению добровольных пожарных дружин, которые могут первыми реагировать на возгорания и принимать меры до прибытия пожарных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]