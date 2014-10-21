В заливе Петра Великого успешно завершились многосторонние международные учения подразделений береговой охраны. Российские пограничники вместе со своими коллегами из Южной Кореи отрабатывали поиск и задержание судна, которое захватили террористы.

Сергей Станчик, корреспондент: «Японское море. Залив Петра Великого. Пограничные сторожевые корабли России и Южной Кореи готовятся к началу морских маневров. По легенде учений террористы захватили российское рыболовецкое судно «Сатурн», которое следовало из Находки в Пусан».

На борту захваченной шхуны экипаж из шести человек. Спасти людей — главная задача. На поиски «Сатурна» вылетел вертолет авиации ФСБ. С воздуха К-27 обнаруживает управляемое террористами судно. Пилоты передают координаты береговой охране России и Республики Корея.

Андрей Филимонов, заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю: «Мы закрепляем те элементы, которые уже были достигнуты и пройдены на прошлых учениях. И обязательно придумываем что-то новое. На данных учениях было то, что координация действий наших происходила с воздуха, с вертолета. Что давало нам больше возможности для оценки обстановки и принятия более верных, адекватных решений».

Сторожевой корабль «Сапфир» преследует террористов. Погоня длится не долго, и вот уже пограничники настигли свою цель. А тем временем путь захваченному судну преграждают силы корейского Национального агентства морской полиции.

Юн Бён Ту, начальник Восточного регионального управления Национального агентства морской полиции Республики Корея: «Это уже наши 17-е по счету учения, которые мы с российскими коллегами проводим в рамках борьбы с терроризмом, а также для поиска и спасения людей. Такие маневры являются хорошей возможностью не только отработать слаженность действий в критической ситуации, но и укрепляют сотрудничество между нашими ведомствами».

Предупредительная стрельба из пулемета. Но поскольку на борту заложники, принято решение оружие на поражение не применять. На помощь экипажу выдвигаются группы спецназа обеих стран.

Сергей Станчик, корреспондент: «Абордаж прошел успешно. Террористы обезврежены. Но один из злоумышленников все же успел активировать взрывное устройство. Теперь необходимо оказать помощь раненым членам экипажа, а также потушить возникший пожар».

Огонь потушен, рыбаки спасены, террористы ликвидированы. Двухсторонние морские учения береговой охраны России и Южной Кореи прошли успешно.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]