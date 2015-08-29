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«Карнавал животных» — новые представления в цирке Владивостока. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной и Ольги Артемовой

В цирке Владивостока презентуют новую программу «Карнавал животных»: дикие кабаны, медведи, буйволы и корабли пустыни. Наши корреспонденты уже побывали на репетиции и готовы рассказать, чем артисты удивят приморского зрителя.

Репетиции с этими животными дрессировщики проводят каждый день. Новую программу для Владивостока отыгрывают до автоматизма.

Серго Самхарадзе, заслуженный артист России: «Цирковое искусство — это не просто показ животных, а прежде всего — его величество трюк».

И этот трюк уникален. В качестве наездников на австралийских буйволах — кавказские овчарки и медведи.

Серго Самхарадзе, заслуженный артист России: «Это все репетировалось с такого малого возраста. Медведи были маленькие. Чтобы они были не агрессивные, медведи. Ну, и буйвол тоже такое животное, которое не даст себя в обиду».

В цирковой программе настоящие корабли пустыни — величественные верблюды. А так же акробаты, жонглеры, эквилибристы и клоуны. Удивят зрителей еще одним уникальным номером «Вепрь».

Владимир Добряков, заслуженный артист России: «Носят апорт, собирают палочки в тазик, разбрасывают. Ходят на задних, прыгают огненные барьеры».

И все это делают не собаки, а дикие кабаны! Владимир Добряков единственный в мире дрессировщик вепрей. Чтобы собрать группу таких артистов, он полгода жил с ними в вольере и стал для них настоящим вожаком. Но всех секретов мы раскрывать не будем.

Гастроли цирка во Владивостоке продлятся до 14 октября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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