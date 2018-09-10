Панфилова о выборах в Приморье: "Поторопились на свою голову"
Председатель ЦИК Элла Панфилова вставила "шпилю" избирательной комиссии Приморского края за поспешное назначение второго тура досрочных выборов губернатора Приморья.
"Мы рекомендовали приморскому крайизбиркому назначить второй тур на 23 сентября, но они нас не послушались и назначили, на свою голову, голосование на 16 сентября. Что из этого получилось, мы все уже знаем", - заявила председатель ЦИК РФ в прямом эфире телеканала "Россия24".
Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. ЦИК после расмотрения жалоб рекомендовал отменить итоги выборов
20 сентября крайизбирком Признал результаты второго тура губернаторских выборов недействительными.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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