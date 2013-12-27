Строители элитного жилого дома во Владивостоке остались без зарплаты. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко и Марии Нетребенко
Два месяца без зарплаты. Строители элитного жилого дома во Владивостоке не получили деньги за свою работу. Многие приехали на заработки издалека и не могут вернуться домой. Прокуратура уже проводит проверку по данному факту.
Жилая многоэтажка с видом на Золотой Рог выросла во Владивостоке за несколько месяцев. Два из них на строительстве проработали мастера из Бурятии, Забайкальского края и Приморья. Чингис Доржиев вместе с остальными приехал на заработки в краевую столицу 10 июля. Но до сих пор строители не получили свои зарплаты.
Чингис Доржиев, разнорабочий, житель Республики Бурятия: «Большинство моих товарищей уехали за свой счёт домой, некоторые уехали на другую вахту. Организация «Аркада» наняла подрядчика «Строймонтаж», директор подрядчика — Ким Чан Ун. Ему мы нанимались, и он не выплачивает деньги».
На стройке вышеупомянутого человека действительно знают, правда, в день съемок репортажа на рабочем месте его не оказалось.
- Электричество отключили, все разбежались.
Нам удалось дозвониться до Ким Чан Уна на мобильный номер телефона. По словам мужчины, он уже несколько месяцев не является директором строительной организации, а компания-застройщик утверждает, что никогда не сотрудничала с ним.
- Я не приступал к работе.
- И людей не нанимали?
- Людей не нанимал.
- У всех этих людей стоят печати вашей компании, они утверждают, что…
- Я там не работал, людей не нанимал.
Разобраться в запутанной истории теперь должны правоохранительные органы. В прокуратуру поступило три заявления от бригады рабочих.
Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ: «Прокуратура Приморского края поступили сообщения от несколько жителей республики Бурятия о том, что им не выплачивалась заработная плата, причитающаяся по трудовому договору, заключенной с местной строительной компанией. По доводам заявлений прокуратура организовала проверку, проводятся необходимые надзорные мероприятия».
Сейчас на стройке остаются только трое рабочих, обратившихся к журналистам. Их общежитие снесут со дня на день. Чингис Доржиев опасается, что может остаться на улице, чтобы уехать домой, где его ждет семья, денег нет. Между тем на стройплощадке продолжается работа. К обязанностям приступили новые нанятые сотрудники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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