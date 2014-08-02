Э.Панфилова о выборах в Приморье : "Надо наказать организаторов вбросов, а не "стрелочников""
Специальная группа Центральной избирательной комиссии, которая в эти дни находится в Приморье, соберет всю информацию о нарушения в ходе второго тура выборов губернатора Приморья и передаст ее в правоохранительные органы. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Панфилова заявила в прямом эфире телеканала "Россия24".
"Очень важно, чтобы наказание понесли не "стрелочники", а истинные организаторы фальсификации и вбросов в ходе приморских выборов. Это очень важная , прежде всего, профилактическая мера. Надо наказать,чтобы другим неповадно было", - считает Панфилова.
Ранее на телеканале "Россия1" в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Панфилова так прокомментировала ситуацию с вбросами в Приморье: "Мы заметили <...> 19 избирательных участков в Артеме, Уссурийске, где вдруг, неожиданно, когда перевалило за 90% ввода, вдруг пошли повторные вводы протоколов. И мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы, и были вбросы. И, в общей сложности, <...> было прибавлено где-то 14,5 тыс. [голосов] в пользу Тарасенко, это очевидно было. Мы видели это в ГАС "Выборы"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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