Выборы губернатора Приморья признали недействительными. Такое решение приняла краевая избирательная комиссия на заседании. Зал с трудом вместил всех желающих первыми услышать судьбоносное для края решение.

Громкое событие не только для Приморья, но и для всей страны, поистине объединило журналистов. В маленьком зале крайизбиркома за ходом заседания наблюдали с десяток телекомпаний со всей России. Совещание проходило больше часа, за это время члены комиссии рассмотрели жалобы. Их было одинаково много и от обоих участников второго тура губернаторских выборов. Только во Владивостоке отменили результаты голосования на 13 избирательных участках. Потому единственным выходом из ситуации, по совету председателя ЦИК Эллы Памфиловой, стало признание выборов недействительными.

Татьяна Гладких, председатель краевой избирательной комиссии Приморского края: «Предлагаю принять следующее решение избирательной комиссии Приморского края: признать результаты досрочных выборов губернатора Приморского края недействительными. Прошу голосовать».

12 человек — за, один — против. Решение принимается большинством голосов. В заседании участвовали и члены Центральной избирательной комиссии. В Приморье они прибыли для проверки чистоты подсчета голосов. Итог — новые повторные выборы губернатора Приморского края.

Сиябшах Шапиев, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Повторные выборы должны быть назначены с момента проведения основного голосования 16-го числа в течение 3 месяцев. Назначены и проведены. По вашему закону они назначаются законодательным собранием».

По закону также всё это время руководить регионом продолжит временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]