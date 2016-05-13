Специальные госномера для поддержанных "японок" вводятся в России

В январе 2019 года в России введут 10 новых типов государственных регистрационных знаков. В частности, появятся специальные номера для японских машин, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "Коммерсантъ"

Новый ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», утвержденный приказом Росстандарта, вступает в силу 1 января 2019 года.



Другие стандарты, предусматривающие введение 10 новых типов знаков, разрабатывались с 2016 года. К примеру, мотоциклетные номера уменьшатся с 245 на 160 мм до 190 на 145 миллиметров. Это обусловлено тем, что нынешние российские госзнаки не помещаются на большинство аппаратов зарубежного производства.



Кроме того, появятся номера размером 290 на 170 мм, предназначенные для установки на квадратные задние площадки японских и североамериканских автомобилей, ввезенных в Россию по «серым» схемам.



Свои особые знаки получат классические ретро-автомобили, а также спортивные машины. Первые получат индекс «К» — к примеру, «К ММ97677RUS», а вторые «С» — «С ММ97677RUS». Плюс ко всему, для таких транспортных средств могут разработать специальные правила дорожного движения.

Наконец, появятся новые номера для макси-скутеров, которые по своим размерам получатся идентичны мотоциклетным (190 на 154 мм), но при этом будут отличаться другим набором букв и цифр. Также с 1 января введут особые знаки для мотоциклов на красном фоне для работников иностранных дипмиссий и номера для квадроциклов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]