Во Владивостоке девушка купила готовый обед и чуть не умерла

Жительница Владивостока едва не попрощалась с жизнью из-за «сюрприза» в готовом обеде, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @revizor_vdk.

В популярной сети Instagram был опубликован шокирующий пост, где девушка рассказала об опасной находке в купленной в магазине подложке с едой.

«Острое стекло в готовом обеде, фото прилагаю. Это не просто опасно, это может повлечь смерть. Берегите себя и своих близких!», - написала девушка.

Производитель готовых обедов произошедшее не комментирует.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]