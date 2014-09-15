Во Владивостоке задержан мужчина, пытавшийся продать гранатомет

Во Владивостоке сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали местного жителя, который предпринял попытку продажи гранатомета. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм antiterror_pk. Задержание было проведено на проезжей части в районе Океанского проспекта.

После задержания по месту проживания «торговца оружием» было обнаружено и изъято более 3000 патронов армейского образца различного калибра и 3 единицы незарегистрированного оружия.

Задержанный ранее уже был судим по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]