Двое моряков с задержанного в Южной Корее российского судна «Палладий» вернутся домой
Двое моряков с задержанного в южнокорейском порту Пусан российского судна «Палладий» в ближайшее время смогут вернуться домой, остальные 10 моряков ждут замены экипажа, сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
«Один из членов экипажа теплохода сообщил, что двум морякам полностью оформлены документы и куплены билеты для репатриации на родину. Это второй помощник капитана и четвертый механик, которым местные портовые власти разрешили списаться без замены. Остальные 10 моряков остаются на борту и будут ждать замену из компании», - сказал Суханов.
По его словам, судебные органы продолжают опрос экипажа «Палладия» по поводу незаконного выхода из порта Пусан и сопротивления портовым властям. «Капитан, судовладелец и матрос все также находятся в следственном изоляторе, куда они были переведены по решению суда из КПЗ», - рассказал собеседник агентства.
Само судно продолжает стоять у причала порта Пусан, а экипажу до сих пор не разрешен сход на берег. «Ожидается, что к концу недели будет принято решение о прекращении опроса членов экипажа и моряки смогут выходить в город, а два члена экипажа покинут судно», - сказал Н. Суханов.
По его словам, продукты и вода поставляются морякам регулярно, судно подключено к береговому электропитанию. Российский консул в Пусане Роман Быков держит ситуацию на контроле и в случае необходимости оказывает помощь экипажу.
Как сообщалось, в конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий» с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.
Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. Капитан, судовладелец и боцман были задержаны южнокорейскими властями. В настоящее время «Палладий» находится в порту Пусан, 11 морякам запрещено сходить на берег.
Вице-консул генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов ранее сообщил, что вопрос о репатриации моряков находится в проработке.
По информации одного из моряков, «Палладий» за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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