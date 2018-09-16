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В ЦИК заявили, что обращение Ищенко в суд не помешает назначению новых выборов в Приморье

В ЦИК заявили, что обращение Ищенко в суд не помешает назначению новых выборов в Приморье

Обращение кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко (КПРФ) в суд с требованием отменить решение избиркома, признавшего итоги выборов недействительными, не повлияет на назначение новой избирательной кампании. Об этом сообщил в четверг ТАСС зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"Порядок назначения новых выборов описан в законе четко и ясно. И подача заявления в суд, на мой взгляд, не останавливает процесс назначения выборов", - сказал он.  Согласно закону новые выборы должны быть проведены не позднее, чем за три месяца от даты последнего голосования. Ожидается, что новую дату назовут на очередной сессии Законодательного собрания Приморского края, которая запланирована на 26 сентября.

Избирательная комиссия Приморского края в четверг, согласно рекомендации ЦИК, признала недействительными результаты прошедших в два тура выборов губернатора. В краевом избиркоме пояснили, что такое решение принято из-за невозможности достоверно определить волеизъявление граждан в сложившихся условиях.

ЦИК настоял на отмене итогов выборов, так как из-за дезорганизации работы ТИК Советского района Владивостока, где данные вводились в ГАС "Выборы", установить результаты волеизъявления на 13 участках не представляется возможным. Кроме того, ведомство заявило и о других грубых нарушениях закона в ходе второго тура в пользу обоих кандидатов.

 

Кто, по Вашему мнению, будет оптимальным губернатором для Приморья:

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Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]

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Комментариев: 1

  • Eth / Сегодня, 12:12
    № 1  
     

    Хоть я и коммунист в душе, но я бы лично за Дарькина проголосовал. Михалыч один из немногих кто действительно именно для Приморья много сделал, а не для Москвы.

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