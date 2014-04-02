Экс-чиновник Минобороны осужден на восемь лет за взятку при выделении участка ведомства на о. Русский
Бывший начальник Дальневосточного управления имущественных отношений Минобороны РФ приговорен к восьми годам за получение взятки при выделении земельного участка ведомства коммерсанту. Об этом ТАСС сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ в четверг.
Следствием и судом установлено, что Евгений Фомин в период с 7 октября 2015 года по 2 февраля 2016 года при посредничестве Андрея Фомина получил 750 тыс. рублей взятки (планировал получить 1 млн рублей) за оказание содействия коммерческой организации в получении земельного участка площадью 67708 кв. м на острове Русский. Евгений Фомин подготовил и выдал документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии на земельном участке объектов Минобороны РФ, что могло позволить получить его в аренду.
Доказательства, собранные военным следственным управлением СК РФ по Восточному военному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Дальневосточного территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгению Фомину и гражданину Андрею Фомину. Приговором Ленинского районного суда Владивостока Приморского края Евгению Фомину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 10 млн рублей, Андрею Фомину - шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 10 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.06.2018 Начальник теруправления имущественных отношений МО РФ и его сын осуждены за взятки во Владивостоке
-
13.06.2018 Начальник теруправления имущественных отношении МО РФ вымогал взятки у предпринимателей Приморья
-
29.12.2017 Чиновник из Приморья получил жестокое наказание за взятку в 50 тысяч рублей
-
18.04.2017 В Приморье бывший глава сельского поселения осужден за взяточничество
-
26.02.2016 Бывший глава села Безверхово пойдет под суд по делу о получении взятки
-
02.04.2014 Главу Ольгинского района будут судить за взятку
Добавить комментарий