Экс-чиновник Минобороны осужден на восемь лет за взятку при выделении участка ведомства на о. Русский

Бывший начальник Дальневосточного управления имущественных отношений Минобороны РФ приговорен к восьми годам за получение взятки при выделении земельного участка ведомства коммерсанту. Об этом ТАСС сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ в четверг.

Следствием и судом установлено, что Евгений Фомин в период с 7 октября 2015 года по 2 февраля 2016 года при посредничестве Андрея Фомина получил 750 тыс. рублей взятки (планировал получить 1 млн рублей) за оказание содействия коммерческой организации в получении земельного участка площадью 67708 кв. м на острове Русский. Евгений Фомин подготовил и выдал документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии на земельном участке объектов Минобороны РФ, что могло позволить получить его в аренду.

Доказательства, собранные военным следственным управлением СК РФ по Восточному военному округу, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику Дальневосточного территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгению Фомину и гражданину Андрею Фомину. Приговором Ленинского районного суда Владивостока Приморского края Евгению Фомину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 10 млн рублей, Андрею Фомину - шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 10 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]