Массовая драка вспыхнула на первом заседании Думы города Партизанска

"Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт партизанского общественно-политического издания "Время перемен".

По данным издания, в минувшую среду состоялось первое организационное заседание нового состава Думы городского округа. После того, как председатель ТИК г. Партизанска Елена Обытоцкая объявила итоги выборов депутатов Думы нового созыва и вручила народным избранникам мандаты, Дума приступила к самому интригующему вопросу – выборам руководства Думы.

Однако не всё пошло так гладко, как планировали депутаты.

"Депутаты от «Справедливой России» под руководством Геннадия Прохорчика затеяли «бузу», недовольные тем, как поделили руководящие места в Думе коммунисты вместе с депутатами от «Единой России». Но кто бы мог подумать, что «буза» перерастёт в масштабную перепалку всех со всеми прямо на заседании Думы, раздадутся оскорбления, матерные слова и, в результате, полновесная драка!

Такого не было никогда!

В результате прокурор города Дмитрий Бойко был вынужден вызвать наряд полиции, и два сотрудника были в коридоре около входа в зал заседания до окончания мероприятия", - пишет автор материала Радамир Орлик.

После драки фракция «Справедливой России» в полном составе (пять человек) покинула заседание Думы. Дальше работа представительного органа городской власти Партизанска осуществлялась уже без них. На должность председателя Думы была выдвинута опытный депутат Анна Гельцер. Другие кандидатуры не предлагались. Она и была тайным голосованием единогласно избрана председателем Думы. Далее депутаты избрали двух заместителей председателя на платной основе. Ими стали коммунисты Анатолий Аношин и Александр Сорокин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]