Приморские пожарные спасли из огня жителя Дальнереченска

Поздним вечером 19 сентября в 23.43 в пожарную охрану Дальнереченска поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Карбышева.

Оперативно прибыв к месту вызова, пожарные обнаружили, что в частном жилом доме горит веранда, и пламя выбрасывается на крышу. Площадь пожара составила 4 кв.м. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

В одной из комнат при осмотре помещения пожарные обнаружили мужчину, которого вывели на свежий воздух. Мужчина, 1980 г.р., был передан специалистам скорой медицинской помощи, в последующем от госпитализации он отказался.

Спустя 11 минут после прибытия пожар был ликвидирован. По факту пожара проводится проверка, причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]