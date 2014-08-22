Строительные компании платят штрафы за грязь на дорогах Владивостока
Штраф за это правонарушение может обойтись в 80 тысяч рублей. Административные комиссии уже привлекают к ответственности должностных и юридических лиц, которые не позаботились о том, чтобы колёса автомобилей, выезжающих со строек, были чистыми и не выносили грунт на городские магистрали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Одним из последних нарушителей порядка стало ООО «Южная долина». При строительстве жилого посёлка в районе улицы Двенадцатой, 7 не были обеспечены мероприятия по очистке колёс автомобилей, выезжающих со стройки. На должностное лицо компании составили протокол.
Ранее в Первомайском районе были рассмотрены материалы об аналогичных правонарушениях. За вынос на колёсах на проезжую часть большого количества грязи со стройки на Борисенко, 100е были также оштрафованы ответственные лица.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.09.2018 Штрафы за вынос грязи со строек на дороги Владивостока обойдутся от 1 до 80 тысяч рублей
-
02.08.2018 Во Владивостоке за вынос грязи со строек на дороги будут наказывать рублем
-
03.04.2017 Административные комиссии Владивостока накладывают штрафы за незаконную торговлю
-
23.09.2015 Административные комиссии города выписывают штрафы за нарушение тишины
-
29.01.2015 Во Владивостоке оштрафованы магазин «Парус», лаборатория «Юнилаб», АЗС и зоомагазин
-
22.08.2014 Шумных соседей привлекают к административной ответственности и наказывают штрафами
Добавить комментарий