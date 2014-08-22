Строительные компании платят штрафы за грязь на дорогах Владивостока

Штраф за это правонарушение может обойтись в 80 тысяч рублей. Административные комиссии уже привлекают к ответственности должностных и юридических лиц, которые не позаботились о том, чтобы колёса автомобилей, выезжающих со строек, были чистыми и не выносили грунт на городские магистрали. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Одним из последних нарушителей порядка стало ООО «Южная долина». При строительстве жилого посёлка в районе улицы Двенадцатой, 7 не были обеспечены мероприятия по очистке колёс автомобилей, выезжающих со стройки. На должностное лицо компании составили протокол.

Ранее в Первомайском районе были рассмотрены материалы об аналогичных правонарушениях. За вынос на колёсах на проезжую часть большого количества грязи со стройки на Борисенко, 100е были также оштрафованы ответственные лица.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]