Региональный режим ЧС действует в 16 муниципалитетах Приморья
Еще в двух районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В список таких территорий добавились Ханкайский и Пожарский районы. Это позволит направить в районы средства краевого бюджета на проведение аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС сообщили, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморье распространен на территорию 16 муниципалитетов – Уссурийского городского округа, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Партизанского, Тернейского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского, Пожарского, Ханкайского районов.
В трех муниципалитетах введены режимы ЧС межмуниципального и муниципального характера: Кировском, Пограничном районах, Лесозаводском городском округе.
По данным на пятницу, 21 сентября, на реках края продолжается повсеместный спад уровня воды. Сохраняется подтопление пойм рек Большая Уссурка и Уссури в Пожарском, Дальнереченском районах, Илистая в Черниговском районе, освобождение пойм ожидается 23-24 сентября. Остальные реки – в берегах.
В крае продолжается работа по оказанию пострадавшим гражданам материальной и финансовой помощи за счет средств из краевого бюджета.
На сегодняшний день выплаты на общую сумму 56,8 миллиона рублей получили 4323 семьи. Люди получают компенсации в связи с утратой урожая на земельном участке, на восстановление поврежденного жилого дома. Также финансовая помощь полагается за частичную или полную утрату имущества.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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