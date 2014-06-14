«Вести: Приморье. Интервью»: Как проходят подводные киносъемки?
«Вести: Приморье. Интервью» с Алексеем Кондратюком, автором-оператором подводных съёмок, лауреатом телефестиваля «Человек и море — 2018».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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