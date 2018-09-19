Славянскому СРЗ нанесен "страшенный" ущерб (видео)
Служебные проверки проводят на судоремонтном заводе в Славянке в Хасанском районе Приомрья, где разрушился плавучий док. Эти кадры мы получили от местных жителей. На видео видно, что сооружение для ремонта судов переломлено на две части и постепенно уходит под воду.
По словам директора завода, авария произошла во время поднятия судна, одна из балластовых цистерн оказалась перекаченной. Из-за этого док накренился, начал рушится и потянул за собой огромный кран. Трагедии не произошло лишь по счастливой случайности.
Андрей Якимчук — директор славянского судоремонтного завода: "Пострадавших нет. Ни травмированных, ни пострадавших нет. Но, конечно, нанесён ущерб заводу страшенный, даже боюсь сказать, какой. Сейчас наша самая главная задача — поднять корабль, который заблокировал доки, поставить в другой док и отремонтировать. И параллельно заниматься подъемом этого дока."
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.09.2018 Крановщица умудрилась выпрыгнуть с падающего крана в Приморье (видео)
-
12.04.2018 В Славянке на судоремонтном заводе загорелся буксир
-
22.06.2017 Печально известный сухогруз «Еруслан» «выкачивает» деньги из СРЗ в Славянке
-
19.11.2016 Новый самоходный плавучий кран пополнил ряды судов обеспечения Тихоокеанского флота
-
07.12.2015 В Находке на территории судоремонтного завода может пойти ко дну плавучий док
-
16.06.2014 Внутренняя проверка идет на заводе "Звезда", где затонул плавучий док
Добавить комментарий