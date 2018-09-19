Славянскому СРЗ нанесен "страшенный" ущерб (видео)

Служебные проверки проводят на судоремонтном заводе в Славянке в Хасанском районе Приомрья, где разрушился плавучий док. Эти кадры мы получили от местных жителей. На видео видно, что сооружение для ремонта судов переломлено на две части и постепенно уходит под воду.

По словам директора завода, авария произошла во время поднятия судна, одна из балластовых цистерн оказалась перекаченной. Из-за этого док накренился, начал рушится и потянул за собой огромный кран. Трагедии не произошло лишь по счастливой случайности.

Андрей Якимчук — директор славянского судоремонтного завода: "Пострадавших нет. Ни травмированных, ни пострадавших нет. Но, конечно, нанесён ущерб заводу страшенный, даже боюсь сказать, какой. Сейчас наша самая главная задача — поднять корабль, который заблокировал доки, поставить в другой док и отремонтировать. И параллельно заниматься подъемом этого дока."

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]