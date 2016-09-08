С начала года 200 тысяч рублей взыскала мэрия Владивостока с виновников ДТП за повреждение объектов городского имущества

Во Владивостоке с начала года автовладельцы повредили объекты городского хозяйства на сумму более 2,5 миллионов рублей, в бюджет взыскано 200 тысяч рублей. В страховые компании направлено 23 претензии для взыскания ущерба, по семи ДТП ведётся работа по оценке стоимости ущерба и готовится пакет документов для направления страховщикам.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении дорог и благоустройства, в августе в адрес страховых компаний направлено три претензии на возмещение ущерба на общую сумму 211 тысяч рублей. Направлено два иска в суд по взысканию ущерба с виновников ДТП, которые находятся в стадии рассмотрения.

«Отделом ремонта объектов благоустройства и отделом организации дорожного движения и сохранности дорог в настоящее время ведется работа по оценке стоимости ущерба, составляются необходимые расчеты по ДТП, произошедшим по ул. Сипягина, 22, Семеновской, 3, Светланской, 27, Русской, 21, Партизанскому проспекту, 3, на автомобильной дороге Седанка - бухта Патрокл и на пересечение улиц Русской и Давыдова», - отметили в управлении.

Восстановлением поврежденных в ДТП объектов дорожной инфраструктуры занимаются мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Чаще всего после аварий специалистам предприятия приходится ремонтировать дорожное ограждение, знаки, декоративное ограждение тротуаров и светофорные объекты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]