Анонс на 22 сентября

22 сентября во Владивостоке пройдет международный марафон «Мосты Владивостока». В целях обеспечения безопасности его участников и болельщиков на ряде автомобильных дорог Владивостока в этот день будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

22 сентября во Владивосток к причалам Морского вокзала в 13.00 подойдет круизный лайнер «Costa Fortuna». В 23.00 лайнер покинет город.

22 сентября во Владивостоке в 18.00 во Дворце культуры железнодорожников состоится фестиваль «Соловьиная песня».

22 сентября г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Пятый этап чемпионата г. Владивостока по кольцевым гонкам.

22 сентября п. Тавричанка, СК «12 калибр» (ул. Радиостанция, 2, стр.2). Второй этап открытого Кубка Приморского края по стендовой стрельбе, посвященный 70-летию стендовой стрельбы в Приморье. Открытие в 10.00.

22-23 сентября г. Владивосток, шахматный клуб Дворца детского творчества (Океанский пр-т, 43). Командный турнир г. Владивостока по шахматам среди детских команд памяти тренера Л.В.Семенова, полуфиналы.

22-23 сентября г. Владивосток, скейт-парк на Спортивной набережной (ул. Батарейная, 2). Ежегодный экстрим-фестиваль «Мосты», дисциплины – BMX, skate, kickscooter, graffiti. Начало в 12.00. Подробнее

22-23 сентября пригород г. Владивостока. Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию среди ветеранов.

22-23 сентября г. Владивосток, УТБ Седанка, стадион «Юность». Первенство г. Владивостока по футболу среди взрослых команд.

22-23 сентября Партизанский р-н. Открытое Первенство Приморского края по спортивному туризму, дистанция водная (каяк, катамаран-2, катамаран-4). Открытие 22 сентября в 11.00.

22-23 сентября г. Арсеньев, стадион «Восток». Открытый Чемпионат Приморского края по авиамодельному спорту, воздушный бой. Открытие 22 сентября в 10.00.

22 сентября — Всемирный день без автомобиля.

22 сентября — Всемирный день защиты слонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]