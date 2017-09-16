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Анонс на 23 сентября

23 сентября во Владивостоке в 14.00 в библиотеке «БУК» (ул.Светланская,55) пройдет творческая встреча с фотографом дикой природы Николаем Гернетом. Вход свободный.

23 сентября во Владивостоке в 12.00 на Спортивной набережной города начнется Сорочинская ярмарка.

23 сентября во Владивостоке с 10.00 до 15.00 организаторы проекта «Йога. Утро. Владивосток» приглашают горожан на бесплатное занятие йогой. Четыре часовые сессии, участниками которых могут стать все желающие, пройдут на открытом воздухе в старом дворике ГУМа. Здесь же для детей и взрослых будут работать творческие и развивающие мастер-классы.

23 сентября г. Владивосток, картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Четвертый этап чемпионата г. Владивостока по автомногоборью. 

23 сентября г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток – ФК «Сибирь» Новосибирск. 13-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19.

23-24 сентября г. Дальнегорск. Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по мотоспорту, дисциплина мотокросс.

23 сентября — День тигра на Дальнем Востоке/

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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