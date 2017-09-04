Стало известно, за что Веркеенко уволил Вильчинского

Глава Владивостока Виталий Веркеенко подписал заявление об увольнении по собственному желанию своего заместителя – начальника управления дорог и благоустройства администрации города сегодня, 21 сентября.

Ответственный за благоустройство покинет свой пост с 1 октября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vlc.ru.

Мэр приморской столицы отметил, что «Леонид Вильчинский действительно очень опытный руководитель, но у нас, к сожалению, не совпадают взгляды, видение, подход к планированию, организации и необходимому качеству работ». Поводом для расторжения трудовых отношений стало отсутствие реалистичной и эффективной программы по ремонту городских дорог и развитию этой сферы в целом.

«Дороги – действительно «больная» тема для города, но сложившаяся ситуация – результат несистемной работы, отсутствия планирования, безответственного отношения и приемки работ «с закрытыми глазами». Нам нужно создать поэтапную программу комплексного ремонта и ее выполнить. Чтобы вообще забыть, как страшный сон, и про ямы, и про голосование по поводу приоритетов. Моя задача - увеличить бюджет города, для того чтобы реализовать эту программу. Мы наводим порядок в сфере муниципального имущества, оно должно и может приносить серьезный доход в городской бюджет, на муниципальных предприятиях и в сфере уличной торговли, и многие другие шаги, нацеленные на увеличение городского бюджета», - отметил Виталий Веркеенко.

Напомним, ранее свой пост покинула первый замглавы Екатерина Химич и три руководителя из сфер муниципальной собственности. Глава Владивостока перераспределил полномочия между своими заместителями следующим образом: управление муниципальной собственности перешло в ведение Алексея Литвинова, управление по учету и распределению жилой площади переводится в статус отдела и в ведение начальника управления содержания жилищного фонда Григория Пейхвассера, секретариат администрации и управление муниципальной служб и кадров курирует Сергей Шерстюк, получивший статус первого заместителя мэра. Правовое управление перешло в прямое подчинение к Виталию Веркеенко. Представлять главу города в городской думе будет зам по финансам Наталья Зубова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]