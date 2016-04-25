Во Владивостоке перекроют автодвижение на время открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открывается XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Во время церемоний открытия и закрытия в целях обеспечения безопасности при проведении массового мероприятия будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде улиц краевой столицы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Так, в пятницу, 21 сентября, во время открытия кинофестиваля движение и парковка транспорта будут ограничены с 16:00 до 18:30 в районе дома № 20 по улице Фастовской.
На время закрытия кинофестиваля, 27 сентября, с 16:00 до 21:00 движение и парковка транспорта будут ограничены на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;
- по улице Набережной: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;
- по улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Тигровой.
На время перекрытий объезд будет осуществляться по улицам Алеутской, Посьетской, 1-й Морской, Пограничной, Батарейной и Семеновской.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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