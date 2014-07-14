Тело мужчины обнаружено в водоеме парка Минного городка

Во Владивостоке в одном из водоемов парка Минного городка отдыхающие обнаружили тело мужчины, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Утром в пятницу горожане сообщили в компетентные органы, что в одном из озер обнаружен утонувший мужчина. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело из воды, а стражи порядка осмотрели погибшего и не обнаружили следов насильственной смерти. По основной версии, мужчина утонул.

Точную причину смерти установят судмедэксперты. Полицейские также продолжают устанавливать личность погибшего. По факту случившегося проводится проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]