Тело мужчины обнаружено в водоеме парка Минного городка
Во Владивостоке в одном из водоемов парка Минного городка отдыхающие обнаружили тело мужчины, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Утром в пятницу горожане сообщили в компетентные органы, что в одном из озер обнаружен утонувший мужчина. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тело из воды, а стражи порядка осмотрели погибшего и не обнаружили следов насильственной смерти. По основной версии, мужчина утонул.
Точную причину смерти установят судмедэксперты. Полицейские также продолжают устанавливать личность погибшего. По факту случившегося проводится проверка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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