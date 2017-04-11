В Приморье приходят осенняя прохлада и заморозки

На следующей неделе в Приморье вторгнется антициклон. В понедельник дожди, которые пройдут в выходные, еще кое-где сохранятся. В дальнейшем без осадков, но похолодает. Под действием антициклона усилится ночное выхолаживание, в ночные часы заморозки будут отмечаться не только на северо-востоке Приморья, но уже охватят большую часть края. Минимальная температура составит −5…+4 °C, на южном побережье +5…+10 °C. Понизится и дневная температура — до +26 °C столбики термометров не поднимутся. Максимальная температура +15…+22 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в первый рабочий день ещё вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный свежий. Далее погода обещает быть хорошей: без осадков, ветер ослабеет. В целом неделя будет прохладной: минимальная температура составит +8…+12 °C, максимальная +16…+20 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]