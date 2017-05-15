На выходных в Приморье пройдут дожди

В ночь на субботу в Приморье на западе начнутся дожди, а днём распространятся на большую территорию. Их интенсивность будет различной, не исключены ливни с грозами. Дожди сохранятся вплоть до воскресенья. Облачность и дожди ночную температуру повысят, а дневную понизят на 2–5 градусов.

Во Владивостоке в ближайшие выходные погода испортится. В ночь на субботу начнется дождь, а днем усилится. Ночная температура в пределах +14…+16 °С, днем столбики термометров не поднимутся выше +20 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Воскресенье будет пасмурным, но интенсивность дождя уменьшится, и идти он будет с перерывами. Температурный фон понизится на 1–3 градуса.

На большей территории Приморского края наблюдается 3 класс пожароопасности леса, местами 4 (высокий) класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям. В субботу ситуация улучшится — дожди понизят класс пожароопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]