Место захоронения двух солдат США найдено под Владивостоком (видео)

В 40 километрах от Владивостока обнаружено захоронение летчика ВВС США и моряка американских ВМС времен холодной войны, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил изданию директор Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг, это находка стала итогом работы совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести

"В прошлом году одним из результатов технических переговоров по холодной войне [в рамках комиссии] стало совместное расследование, завершившееся в мае во Владивостоке. Нас принимали российские сухопутные войска, <...> наша команда в составе десяти человек поехала туда, они расследовали четыре эпизода холодной войны. Очень успешно. В одном случае выяснилось, что действительно найдено изолированное захоронение", - рассказал Маккиг.

О работе российско-американской поисковой группы "Вести:Приморье" рассказывали весной этого года в материале "В Приморье обследуют четыре "точки" возможных авиакатастроф самолетов США".

Весной 2019 года к месту захоронения в Приморье отправится новая поисковая группа. "И мы отправляем [туда] поисковую группу, как мне помнится, будущей весной, чтобы произвести раскопки на упомянутом конкретном объекте", - отметил Келли Маккиг.

Как он пояснил, речь идет о захоронении "за пределами Владивостока, кажется, в 40 км от Владивостока". Раскрывать обстоятельства гибели погребенных там американских военнослужащих Маккиг не стал. Он лишь уточнил, что, в соответствии с имеющимися у военного ведомства США данными, речь идет об одном военнослужащем ВВС и одном - ВМС. "Насколько я понимаю, [там похоронены] один военнослужащий ВМС и один - ВВС", - поведал Маккиг.

Совместная российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести была создана 26 лет назад по решению президентов Бориса Ельцина и Джорджа Буша - старшего. В августе в Вашингтоне прошел очередной раунд переговоров комиссии, который провела группа по войне в Корее с участием в том числе начальника Центрального архива Министерства обороны России Игоря Пермякова. Он заявил ТАСС по итогам консультаций, что Москва обсуждала с Вашингтоном возможность использования материалов из военных архивов США для развития интернет-порталов "Подвиг народа" и "Память народа", посвященных Великой Отечественной войне, а также передала информацию о двух американских военных летчиках, сбитых в годы войны на Корейском полуострове.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]