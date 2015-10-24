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Новый формат поиска работы набирает популярность в Приморье

Новый формат поиска работы набирает популярность в Приморье

Фото: cherlock.ru

Более 30 безработных заинтересовались вакансиями, представленными на экспресс-бирже труда Приморского центра занятости. Почти треть из них пригласили на повторное собеседование. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На нынешней бирже свои вакансии предложили семь работодателей Приморья.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, такая форма взаимодействия работодателей и сотрудников становится все популярней.

«В прошедшей экспресс-бирже приняли участие в два раза больше компаний, чем мы изначально планировали. Благодаря этому у соискателей была возможность не только трудоустроиться по временному договору, но и получить работу на постоянной основе», – комментируют специалисты.

Многие предприятия, кроме полного соцпакета предложили бесплатное обучение, питание и другие льготы.

Проект экспресс-биржи создан в помощь безработным, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это реальный шанс найти работу в максимально короткие сроки нуждающимся соискателям, в том числе пенсионерам и студентам. Участие в экспресс-бирже удобно и работодателям. Кадровые службы могут подобрать неквалифицированный персонал в удобные сроки без дополнительных административных процедур.

Формат экспресс-трудоустройства будет представлен на общегородской ярмарке вакансий, которая пройдет во Владивостоке 10 октября.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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