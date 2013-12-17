Мэрия: Сотрудники одного из ресторанов Владивостока самовольно провели «противопожарные учения» на Великокняжеской батарее

Великокняжескую батарею Владивостокской крепости осмотрела комиссия управления культуры городской администрации. Поводом для выездной проверки послужили сообщения о проведении сотрудниками одного из ресторанов города самовольных, так называемых «противопожарных учений» в памятнике архитектуры, объекте культурного наследия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Следов задымления обнаружено не было, но остались элементы дымовых шашек. Это, конечно, вопиющий факт, что кто-то себе позволяет прийти и устроить подобное в памятнике архитектуры. По результатам работы выездной комиссии материалы проверок направлены в УВД города Владивостока», – заявили в управлении культуры.

Отметим, объекты Владивостокской крепости являются собственностью администрации города. Как сообщили в ведомстве, «прежде чем что-либо там проводить, следует в первую очередь запросить разрешение в управлении муниципальной собственности администрации города. После согласования последует заключение договора, как долгосрочного, так и краткосрочного с администрацией города на проведение мероприятия, включающего обязательства по сохранности объекта культурного наследия. Но это точно не могут быть противопожарные учения. Владивостокская крепость – не объект для развлечений, это объект культурного наследия, и нужно бережно и уважительно относиться к достоянию Владивостока».

Напомним, активная работа по сохранению уникального исторического объекта – Владивостокской крепости – ведется администрацией и думой приморской столицы. Городские власти обращаются к жителям и гостям Владивостока с рекомендацией не разрушать важные объекты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]