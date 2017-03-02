Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:50
  0

Приморец обокрал свою бабушку-пенсионерку

Приморец обокрал свою бабушку-пенсионерку

Фото: myslo.ru

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере).

По версии следствия, фигурант, освободившись из мест лишения свободы (где отбывал наказание за совершение преступлений против собственности), поселился в квартире у своей бабушки, 1939 г.р. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Случайно обнаружив на балконе спрятанные накопленные деньги, мужчина решил похитить их.

Воспользовавшись отсутствием в доме хозяйки квартиры, злоумышленник забрал все ее сбережения в размере 350 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря