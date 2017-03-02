Приморец обокрал свою бабушку-пенсионерку
Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере).
По версии следствия, фигурант, освободившись из мест лишения свободы (где отбывал наказание за совершение преступлений против собственности), поселился в квартире у своей бабушки, 1939 г.р. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Случайно обнаружив на балконе спрятанные накопленные деньги, мужчина решил похитить их.
Воспользовавшись отсутствием в доме хозяйки квартиры, злоумышленник забрал все ее сбережения в размере 350 тыс. рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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