Владивосток вошел в топ-3 городов для военно-патриотического туризма
Российский сервис Tvil.ru выявил, в какие города-герои и города воинской славы России хотят поехать туристы, сообщает «Вести: Приморье».
Рейтинг представлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.
Города-герои Севастополь и Санкт-Петербург и город воинской славы Владивосток признаны самыми желанными городами для военно-патриотического туризма россиян. По результатам опроса Tvil.ru, Севастополь набрал 35% всех голосов туристов, Санкт-Петербург - 30% голосов и Владивосток - 11%.
В первой пятерке военно-патриотического туризма также город-герой Новороссийск и город воинской славы Феодосия, набравшие по 8% голосов туристов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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