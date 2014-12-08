Владивосток вошел в топ-3 городов для военно-патриотического туризма

Российский сервис Tvil.ru выявил, в какие города-герои и города воинской славы России хотят поехать туристы, сообщает «Вести: Приморье».

Рейтинг представлен по результатам опроса туристов в социальных сетях.

Города-герои Севастополь и Санкт-Петербург и город воинской славы Владивосток признаны самыми желанными городами для военно-патриотического туризма россиян. По результатам опроса Tvil.ru, Севастополь набрал 35% всех голосов туристов, Санкт-Петербург - 30% голосов и Владивосток - 11%.

В первой пятерке военно-патриотического туризма также город-герой Новороссийск и город воинской славы Феодосия, набравшие по 8% голосов туристов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]