В Уссурийске в ускоренном режиме благоустраивают придомовые территории. До наступления холодов здесь должны отремонтировать 28 дворов. Вынужденная пауза из-за проливных дождей практически не повлияла на график. И теперь каждую неделю рабочие сдают объекты. За ходом работ наблюдала и наша съемочная группа.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Во дворе по улице Пушкина, 23 пока затишье. Здесь сняли асфальт и выкорчевали бордюры. А уже через неделю эта придомовая территория окажется в списке комфортных и благоустроенных».

Местные пенсионеры пока коротают вечера под шум тяжелой техники, но скоро здесь появятся новые лавочки, урны, фонари, обновленный бордюрный камень и ровный асфальт., так же, как и во дворе по улице Советская, 40. Все 66 квартир единодушно согласились: ремонт необходим. Председатель совета дома рассказывает нам об этом на новой скамейке. Говорит, по просьбам бабушек, поставили сразу три.

Александр Иващенко, председатель совета дома ул. Советская, 40: «Поставили бордюрный камень, укатали основание, положили асфальт. Вот был дождь у нас, он сразу показывает: вода ушла, луж нет — это самое главное. Народ ходит довольный, все бабушки здесь, на лавочках».

Комиссии по контролю за качеством приняли пять благоустроенных дворов. Говорят, до наступления холодов сдадут все 28 объектов. Ремонтные работы ведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Главная особенность — из предложенного перечня жители сами выбирают, что нужно изменить. Список дворов в Уссурийске составлен на пять лет вперед.

Татьяна Теплякова, начальник жилищного отдела управления жилищной политики администрации г. Уссурийска: «В нашу программу вошли 275 дворов. Те заявки, которые были поданы на этапе формирования программы. При формировании самой программы еще в ноябре прошлого года принимались все заявки от людей, и в зависимости от очередности подачи заявки и полноты пакеты документов общественной комиссией были рассмотрены все эти дела, и, исходя из этого, была сформирована очередность благоустройства».

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в прошлом году по поручению президента России. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Всего в Приморье за пять лет благоустроят 500 дворов и 130 общественных территорий. На это выделены деньги из бюджетов всех уровней.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]