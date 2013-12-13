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Во Владивостоке сильнейшие яхтсмены России выясняют, кто лучший. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

Сильнейшие яхтсмены со всей России приехали во Владивосток. Начался пятый этап Высшего дивизиона Национальной парусной лиги.

- Вооружаем яхту, это говорит о том, что мы готовим яхту к старту.

Позади соревнования в Сочи, Геленджике, Санкт-Петербурге и Тверской области. И вот — пятый этап Высшего дивизиона Национальной парусной лиги во Владивостоке. В этой гонке только лучшие — 26 команд со всей страны. Сегодня погода благоволит спортсменам. Яркое солнце согревает на сильном ветре.

Гоняются на лодках класса Platu25, в экипаже по пять человек. Среди участников — одна команда из Владивостока. Собирали лучших из лучших, чтобы отстоять честь родного края.

Глеб Брант, капитан команды «Багира» (Владивосток): «Я занимаюсь спортом из 36 лет, наверное, 30. У отца была лодка. Одна из его яхт называлась «Багира». В честь этого названа команда».

Пока приморские спортсмены только готовятся к гонке, их соперники уже вовсю рассекают волны Амурского залива. На 26 команд всего восемь лодок. Это так называемые гонки с пересадками, происходят они прямо на воде.

За три дня соревнований проведут около 30 гонок. Дистанции короткие, меньше мили. Но тем они красочнее для зрителя, ведь проходят совсем близко к берегу. На этих выходных у приморцев есть отличный повод прогуляться вдоль моря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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