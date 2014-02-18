Двое приморцев пригласили в гости жительницу Владивостока и изнасиловали ее
Приговором Первомайского района г. Владивостока постановлен приговор по делу в отношении гр-на О., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены в июле 2018г. в квартире фигуранта, расположенной по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Владивостоке, куда он вместе со своим приятелем пригласили потерпевшую.
В ходе совместного распития спиртного, мужчины изнасиловали гостью, а также применили в отношении неё иные действия сексуального характера.
При этом злоумышленники избивали потерпевшую, нанося ей удары по телу и голове.
Когда женщине удалось выйти из квартиры, она обратилась за помощью к продавцу ближайшего магазина, попросив вызвать сотрудников полиции.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
В отношении второго фигуранта материалы выделены в отдельное производство в связи с его розыском.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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