Двое приморцев пригласили в гости жительницу Владивостока и изнасиловали ее

Приговором Первомайского района г. Владивостока постановлен приговор по делу в отношении гр-на О., который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены в июле 2018г. в квартире фигуранта, расположенной по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Владивостоке, куда он вместе со своим приятелем пригласили потерпевшую.

В ходе совместного распития спиртного, мужчины изнасиловали гостью, а также применили в отношении неё иные действия сексуального характера.

При этом злоумышленники избивали потерпевшую, нанося ей удары по телу и голове.

Когда женщине удалось выйти из квартиры, она обратилась за помощью к продавцу ближайшего магазина, попросив вызвать сотрудников полиции.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

В отношении второго фигуранта материалы выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]