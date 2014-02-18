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Двое приморцев пригласили в гости жительницу Владивостока и изнасиловали ее

Двое приморцев пригласили в гости жительницу Владивостока и изнасиловали ее

Фото: zi.dn.ua

Приговором Первомайского района г. Владивостока постановлен приговор по делу в отношении гр-на О., который признан виновным в совершении  преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены в  июле 2018г. в квартире фигуранта, расположенной по ул. 50 лет ВЛКСМ в г. Владивостоке, куда он вместе со своим приятелем пригласили потерпевшую.

В ходе совместного распития спиртного, мужчины изнасиловали гостью, а также применили в отношении неё иные действия сексуального характера. 

При этом злоумышленники избивали потерпевшую, нанося ей удары по телу и голове. 

Когда женщине удалось выйти из квартиры, она обратилась за помощью к продавцу ближайшего магазина, попросив вызвать сотрудников полиции. 

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

В отношении второго фигуранта материалы выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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