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Огромные ямы образовались на дороге в Снеговой Пади во Владивостоке

Огромные ямы образовались на дороге в Снеговой Пади во Владивостоке

Жители района Снеговая Падь во Владивостоке обратились на WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) с жалобой по поводу разбитой дороги в их районе.

Как пишут люди, они «уже долгое время не могут добиться ремонта участка дороги в районе Снеговая Падь, подъезд к улице Анны Щетининой, дом 9 со стороны сельскохозяйственной ярмарки». Данная дорога единственная для подъезда к жилам домам улицы, к школе № 82, к детскому саду «Катерок».

Дорога, по словам жителей, уже довольно долго пребывает в крайне плохом состоянии, ямы настолько огромны, что из них выглядывает арматура, а «на машинах класса «седан» уже становится невозможно проехать, не цепляя днищем машины». Автомобилисты вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы сберечь свои машины, преодолевая злосчастный участок дороги. На этом участке постоянно создаются аварийные ситуации.

Огромные ямы образовались на дороге в Снеговой Пади во Владивостоке
Огромные ямы образовались на дороге в Снеговой Пади во Владивостоке

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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