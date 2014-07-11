Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе Седанка—Патрокл
ДТП произошло в районе 23 км автодороги Де-Фриз-Седанка-Патрокл.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, водитель грузовика Shaanxi из-за поломки остановился на краю проезжей части. В это время водитель автомобиля Nissan Atlas двигался с острова Русский в направлении Седанки. 46-летний мужчина совершил столкновение с припаркованным грузовиком. В результате ДТП водитель Nissan Atlas получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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