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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе Седанка—Патрокл

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе Седанка—Патрокл

Фото: УМВД по ПК

ДТП произошло в районе 23 км автодороги Де-Фриз-Седанка-Патрокл. 

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, водитель грузовика Shaanxi из-за поломки остановился на краю проезжей части.  В это время водитель автомобиля Nissan Atlas   двигался с острова Русский в направлении Седанки. 46-летний мужчина  совершил столкновение с припаркованным грузовиком.  В результате ДТП водитель Nissan Atlas получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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