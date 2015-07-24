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В Уссурийске мотоциклист сбил насмерть пешехода и сам попал в реанимацию

В Уссурийске мотоциклист сбил насмерть пешехода и сам попал в реанимацию

Фото: УМВД по ПК

В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 181 на улице Некрасова.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 21-летний водитель мотоцикла Хонда, двигаясь со стороны улицы Комарова в направлении Фадеева,  совершил наезд на пешехода, который пересекал  проезжую часть в неустановленном месте.

После  удара  мотоциклист  продолжил движение и совершил столкновение с автомашиной Тайота Алион.  В результате автоаварии  68-летний пешеход  получил тяжелые травмы, от которых скончался  в городской больнице.

Водитель мотоцикла   с черепно-мозговой травмой находится в реанимации.

Стаж вождения мотоциклиста составляет 3 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2018 году привлекался 1 раз.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства происшествия. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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