В Уссурийске мотоциклист сбил насмерть пешехода и сам попал в реанимацию
В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 181 на улице Некрасова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Установлено, что 21-летний водитель мотоцикла Хонда, двигаясь со стороны улицы Комарова в направлении Фадеева, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
После удара мотоциклист продолжил движение и совершил столкновение с автомашиной Тайота Алион. В результате автоаварии 68-летний пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался в городской больнице.
Водитель мотоцикла с черепно-мозговой травмой находится в реанимации.
Стаж вождения мотоциклиста составляет 3 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в 2018 году привлекался 1 раз.
По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства происшествия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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