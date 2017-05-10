Метеоэксперт предупредил о резком изменении в прогнозе погоды

В ближайшие дни над территорией Приморье ожидается настоящая "свистопляска" атмосферных фронтов, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на метеоэксперта сайта Маглипогода.

Завтра днем в Приморье пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Погода будет неустойчивая. Местами будет и солнышко и резко может пойти дождь. Вечером произойдет обострение фронта. Пройдут местами сильные, кратковременные дожди, местами грозы. Днем на юге будет усиливаться юго-восточный ветер. При прохождении фронта возможно резкое усиление ветра. Ночью потеплеет. Днем температура почти без изменений.

Ночью на воскресенье осадки прекратятся. В воскресенье в первой половине дня произойдет улучшение погоды. Будет малооблачно и тепло. К вечеру подойдет вторичный фронт: снова пройдут кратковременные дожди.

В понедельник пройдёт третий фронт, который принесет небольшие кратковременные дожди, но в след за этим фронтом сразу похолодает и усилится северо-западный ветер. Далее установится прохладная погода.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]