Подписчики "Вести:Приморье" снова "вывели" Ищенко и Тарасенко во второй тур выборов губенатора Приморья
Экспресс-опрос "Кто, по Вашему мнению, будет оптимальным губернатором для Приморья?", проведенный 21 сентября "Вести:Приморье" среди своих подписчиков, снова вывел во второй тур "гипотетических" выборов губернатора Приморья двух Андреев - Ищенко и Тарасенко.
В ходе опроса из 20 известных приморских, дальневосточных и российских политиков, бизнесменов и просто известных людей никто не смог набрать более 50% голосов.
По состоянию на 22-00 21 сентября из 959 принявших участие в опросе подписчиков 216 (22,5%) голосов отдали кандидату от КПРФ Ищенко, у временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Тарасенко 189 (19,7%) голосов. На третьем месте 116 (12,09%) позиция "в списке нет моего кандидата". Нынешний губернатор Сахалинской области, выходец из Приморья Олег Кожемяко набрал - 66 голосов. У экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева - 54 голоса. У другого бывшего главы столицы Приморья Владимра Николаева - 50 голосов, а бывший глава края Сергей Дарькин набрал 49 голосов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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