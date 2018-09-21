Во Владивостоке рынок на Первой Речке закрыли судебные приставы

Он находится в охранной зоне ЛЭП, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

На исполнении в отделе судебных приставов по Первореченскому району Владивостокского городского округа находятся исполнительные производства о запрете ООО «Юком», а также другим физическим и юридическим лицам осуществлять торговлю на части земельного участка по ул. Народный проспект 11, находящейся в охранной зоне линии электропередач напряжением 100 кВ.

Исполнительные производства о запрете торговли на рынке были возбуждены на основании исполнительных листов, выданных Первореченским районным судом города Владивостока.

О возбуждении исполнительных производств и о том, что деятельность торговых точек необходимо прекратить, судебные приставы своевременно и должным образом уведомили работников ООО «Юком», а также других индивидуальных предпринимателей, ведущих там торговлю еще в марте этого года. Рынок закрыли, но спустя время его работники самовольно возобновили торговую деятельность.

В связи с этим директору ООО «Юком» вручено постановление о взыскании исполнительского сбора и предупреждение по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

21 сентября судебные приставы выехали на рынок для того, чтобы в принудительном порядке исполнить судебное решение.

Одна из работниц рынка пыталась активно противостоять законным действиям судебных приставов. В отношении гражданки составлен административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ (Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

В настоящее время судебные приставы ежедневно обеспечивают исполнение судебного решения, вступившего в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]