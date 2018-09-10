Опубликована "мотивировочная часть" решения об отмене итогов выборов в Приморье

Число 13 принесло несчастья избирательной компании по выборам губернатора Приморского края, сообщают "Вести:Приморье".

Избирательная комиссия Приморского края объяснила свое решение отменить итоги второго тура выборов главы региона. Мотивировка опубликована на сайте ЦИК Приморья.

Отмена итогов второго тура выборов главы Приморского края вызвана отменой результатов голосования на 13 участках в Советском районе Владивостока, а также нарушениями законодательства, которые привели к невозможности определить результат выборов, говорится в документе.

Число избирателей, которые голосуют на этих участках (всего 23 246 избирателей), больше, чем 7650 голосов разницы между конкурировавшими на выборах кандидатами от КПРФ и «Единой России», отмечает избирком.

Это расхождение «абсолютно исключает доверие к итогам голосования, которые зафиксированы Избирательной комиссией Приморского края», подчеркивается в документе.

Решение об отмене результатов второго тура губернаторских выборов приморский избирком принял 20 сентября, после соответствующей рекомендации ЦИК России.

Во втором туре выборов в Приморском крае участвовали кандидат от «Единой России», действующий врио губернатора Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования, предварительные итоги которого при подсчете транслировались онлайн, вначале со значительным отрывом лидировал Ищенко. Однако после подсчета 99% протоколов действующий глава региона внезапно вырвался вперед.

При этом результаты голосования на 13 избирательных участках Советского района Владивостока так и не были загружены в ГАС «Выборы». Там сотрудники экстренных служб в сопровождении полиции пытались эвакуировать сотрудников территориальной избирательной комиссии во время подсчета голосов, из-за чего возникла неразбериха, а документы оставались без присмотра. 18 сентября результаты голосования на этих участках были отменены по решению территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района.

Ситуация привлекла широкое общественное внимание, оба кандидата обвинили друг друга в фальсификациях, а Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с сообщениями о нарушениях.

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https://www.rbc.ru/politics/21/09/2018/5ba4d5c49a794757f7fcb47d

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]