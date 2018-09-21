Памфилова пригрозила Ищенко встречным судебным разбирательством

Председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокоментировали информацию о том, что кандидат в губернаторы Примрья от КПРФ Андрей Ищенко намерен обжаловать в суде решения крайизбиркома Приморья о признании недействительными итогов второго тура выборов главы региона.

«Когда один из кандидатов утверждает, что он пойдет в суд, господин Ищенко, я хочу его предупредить, что ему придется, может быть, в суде и оправдываться по целому ряду вопросов. Потому что применение административного ресурса, как с одной стороны, так и с другой, давайте будем честными. Не надо, и не должна быть игра в одни ворота», — отметила Элла Памфилова.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тыс. голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тыс. голосов. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов.

ЦИК после расмотрения жалоб рекомендовал отменить итоги выборов. 20 сентября крайизбирком Приморья признал результаты второго тура губернаторских выборов недействительными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]